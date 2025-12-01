وصف وزير دفاع جمهورية إفريقيا الوسطى كلود رامو بيرولت قيام نظام كييف بتدريب إرهابيين في القارة الإفريقية بأنه أمر مثير للاستياء ولا يمكن تبريره.



وقال الوزير في حديث لوكالة "نوفوستي" إدلى به بمناسبة "يوم الجمهورية" الذي تحتفل به إفريقيا الوسطى في 1 ديسمبر من كل عام: "نتلقى معلومات عملياتية عن ذلك من جيراننا ونتابعها عن كثب. هذا أمر مثير للاستياء ولا يمكن تبريره".

وأشار الوزير إلى أن سلطات إفريقيا الوسطى لا تملك أي معلومات حتى الآن عن مثل هذه الوقائع داخل بلاده، لكنه أشار إلى أنه "وفقا لمعلومات غير مؤكدة، يقوم متخصصون عسكريون أوكرانيون بتدريب إرهابيين في أراضي الجزائر وتشاد وموريتانيا، ثم يتسلل هؤلاء الإرهابيون إلى أراضينا عبر الدول المجاورة".



وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا صرحت في وقت سابق بأن كييف التي عجزت عن إلحاق هزيمة بروسيا في ساحة المعركة، قررت فتح "جبهة ثانية" في إفريقيا من خلال دعم الجماعات الإرهابية في الدول الإفريقية الصديقة لموسكو.



وفي عام 2024، كشف تحقيق أجرته وكالة "نوفوستي" أن مدربين أوكرانيين دربوا أيضا إرهابيين في سوريا على استخدام الطائرات المسيرة الانتحارية.