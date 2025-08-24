 متظاهرون يحتجون أمام كاتدرائية نوتردام في باريس ضد مجازر إسرائيل بغزة - بوابة الشروق
الأحد 24 أغسطس 2025 12:56 ص القاهرة
متظاهرون يحتجون أمام كاتدرائية نوتردام في باريس ضد مجازر إسرائيل بغزة

باريس - الأناضول
نشر في: السبت 23 أغسطس 2025 - 11:38 م | آخر تحديث: السبت 23 أغسطس 2025 - 11:38 م

• المتظاهرون استلقوا على الأرض تعبيرا عن المدنيين الذين قتلتهم إسرائيل في غزة

 

احتج متظاهرون أمام كاتدرائية نوتردام التاريخية في العاصمة الفرنسية باريس، على مجازر إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وأفاد مراسل الأناضول، السبت، أن مجموعة من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين تجمعوا أمام كاتدرائية نوتردام التاريخية بباريس في مظاهرة رمزية.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وارتدوا الكوفيات، واستلقوا على الأرض تعبيرا عن المدنيين الذين قتلتهم إسرائيل في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

وبعد حين نهض المتظاهرون المحتجون على قتل إسرائيل للفلسطينيين في غزة ورددوا هتاف: "افتحوا أبواب غزة".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلفت 62 ألفا و622 شهيدا، و157 ألفا و673 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 281 شخصا، بينهم 114 طفلا.
 
 
 
 

