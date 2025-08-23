• الأتوبيس الأحمر الشهير في لندن ذات الطابقين صناعة مصرية خرج من الصالحية

قال المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن صناعة الأوتوبيسات في مصر «مظلومة محليا»، مشيرا إلى تصديرها إلى بريطانيا منذ 15 عاما.

ولفت خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «TEN» مساء السبت، إلى تسليم قرابة 10 أتوبيسات إلى ألمانيا خلال الفترة الماضية.

وأرجع محدودية حضور المنتج داخل السوق المصري، إلى عدم المعرفة، قائلا: « لا أحد في مصر يعرف أن الأتوبيس الأحمر الشهير في لندن ذات الطابقين صناعة مصرية خرج من الصالحية».

وأضاف أن بعض المسئولين لم يكونوا يصدقون في البداية أن هذه الحافلات التي تجوب شوارع لندن صناعة مصرية.

وأوضح أن أصحاب المصانع يركزون على جودة «الصنعة» والتطوير المستمر أكثر من اهتمامهم بالترويج لإنجازاتهم.

وشدد على أن صناعة الحافلات المصرية تمثل قصة نجاح تستحق أن تُروى، موضحا أن المنتج المصري يخضع لمعايير جودة واشتراطات صارمة للغاية، لا سيما فيما يتعلق بعوامل الأمان والصحة والسلامة.

وأكد أن جميع حافلات النقل العام العاملة في جميع شوارع محافظات الجمهورية هي أيضًا من إنتاج مصانع مصرية.

ونوه بأن مصر ليست دولة ضعيفة صناعيًا، مشددًا أن «50% من حل أي مشكلة هو الاعتراف بوجودها»، مطالبا بضرورة الاهتمام بالتعليم الفني وتطويره كأحد الروافد الهامة لمد الصناعة بالعمالة المدربة، إلى جانب الاستعانة بالقطاع الخاص.