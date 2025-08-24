أمريكا: انقلاب حافلة فريق إعدادي قرب بيتسبرج وإصابة 21 شخصًا

تعرضت حافلة كانت تنقل فريق كرة القدم لصغار السن إلى مباراة شمال بيتسبرج، لحادث، اليوم السبت، أسفر عن نقل 21 من أصل 28 شخصا كانوا على متنها إلى المستشفى، وفق ما أفاد مسؤولون.

وكان على متن الحافلة 25 طالبا من مدرسة "أليكويبا" الإعدادية وثلاثة بالغين، متجهين إلى مباراة في بلدة قريبة تُدعى "جيبسونيا". ووقع الحادث في إيكونومي بورو، على بعد نحو 20 ميلا شمال بيتسبرج.

وقال رئيس شرطة إيكونومي بورو، مايكل أوبراين، إنه ليست لديه معلومات عن الوضع الطبي لأولئك الذين نُقلوا إلى المستشفيات.

وأوضح أن الحافلة انقلبت على جانبها أثناء الحادث لكنها عادت إلى وضعها الطبيعي بينما كان الطلاب يُخْلون منها.

وأشار أوبراين إلى أن الحادث وقع عند منعطف خطير في الطريق، مضيفا: "إنه منعطف سيئ... والتحقيق جار الآن لمعرفة ما حدث."

وفي منشور على صفحة فريق "أليكويبا" الإعدادي لكرة القدم على فيسبوك، ذُكر أن كل لاعب يخضع للفحص الطبي، مع الدعوة إلى " الاهتمام أو الصلاة من أجل كل لاعب أو مدرب كان مسافرا هذا الصباح."