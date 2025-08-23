شبكة أطباء السودان: 6 إصابات بقصف للدعم السريع على مستشفى بالفاشر

• بحسب بيان لـ"شبكة أطباء السودان"، بينما لم يصدر تعقيب فوري بشأنه من "قوات الدعم السريع"

اتهمت شبكة أطباء السودان، السبت، "قوات الدعم السريع" بقصف "المستشفى الجنوبي" (حكومي) الوحيد الذي يعمل بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (غرب)، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم عنصر من الكادر الطبي.

جاء ذلك في بيان للشبكة الطبية المستقلة، اطلع عليه مراسل الأناضول، بينما لم يصدر تعقيب فوري بشأنه من "قوات الدعم السريع".

ودرجت اللجان الشعبية والسلطات المحلية في الفاشر على اتهام "قوات الدعم السريع" بالمسؤولية عن القصف المدفعي والهجمات المتكررة على المدينة، التي تفرض عليها حصارا منذ 10 مايو 2024، رغم التحذيرات الدولية من خطورة المعارك في الفاشر باعتبارها مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

وقالت "أطباء السودان"، في بيانها: "نفذ الدعم السريع اليوم قصفا مدفعيا مكثفا على الفاشر استهدف المستشفى الجنوبي وأصاب الكادر الطبي مصعب يوسف، الذي يعمل بقسم الطوارئ والإصابات، بجانب 6 آخرين من المرضى بينهم طفل وامرأة حامل".

وأضاف البيان أن القصف يعد "تعديا واضحا على المرافق الطبية التي تعمل لخدمة الآلاف من المرضى بمدينة الفاشر عقب خروج 90 بالمئة من المستشفيات" عن الخدمة .

وأدانت الشبكة استهداف المستشفى الجنوبي (للمرة الثانية خلال أسبوعين)، معتبرة أن ما جرى "يؤكد سعي الدعم السريع لإخراج كافة المرافق الطبية بالفاشر عن الخدمة، في ظل شح الإمداد الدوائي ومعاناة الآلاف من المرضى".

وطالبت الشبكة، المنظمات الدولية "للتحرك العاجل لإنقاذ ما تبقى من مرافق طبية ووقف استهدافها بفرض عقوبات رادعة على الدعم السريع وقياداتها، والتي حولت المرافق الطبية بالفاشر إلى حطام في تحدي واضح لكل القرارات الدولية".

وأردفت، أن "تناسي العالم للمحاصرين بالفاشر والصمت الدولي تجاه الأطفال والنساء المحاصرين وكبار السن تواطؤ واضح يعكس موقف المجتمع الدولي من قضية أطفال دارفور" .

من جانبها، دعت تنسيقية مقاومة الفاشر (لجنة شعبية)، السبت، إلى "التحرك الفوري لفك الحصار" عن الفاشر.

وأفادت التنسيقية، في بيان اطلع عليه مراسل الأناضول، أن المدينة صمدت لفترة طويلة "وقد أنهكها القصف المدفعي وضربها الجوع لذلك نقول من منطلق العقل الأخلاقي يجب التحرك فورًا لفك الحصار عن الفاشر بالقوة".

وفي الأسابيع الأخيرة، بدأت مساحات سيطرة "قوات الدعم السريع" تتناقص بشكل متسارع في مختلف ولايات السودان لصالح الجيش، الذي وسّع نطاق انتصاراته لتشمل الخرطوم وولاية النيل الأبيض.

ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.



