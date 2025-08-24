 اليابان.. القبض على رجل بسبب إصابته 18 شخصا بعد مزاعم برشه لرذاذ الفلفل - بوابة الشروق
الأحد 24 أغسطس 2025 12:25 ص القاهرة
د ب أ
نشر في: السبت 23 أغسطس 2025 - 11:46 م | آخر تحديث: السبت 23 أغسطس 2025 - 11:46 م

ذكرت الشرطة اليابانية أنها ألقت القبض على رجل، اليوم السبت، يزعم أنه رش مادة يعتبر أنها رذاذ الفلفل في حي شيبويا المزدحم في طوكيو، مما أسفر عن إصابة 18 شخصا، حسبما أفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وعانى المصابون، وكان من بينهم طفل حديث الولادة، من تهيج في العينين والحلق، بحسب السلطات.

واعترف المشتبه به وهو مقيم بطوكيو /46 عاما/ بالمزاعم، مشيرا إلى أن أطلق الرذاذ على رجل في الأربعينيات من عمره بعدما اصطدما ببعضهما البعض، وفقا للمحققين والشرطة.

وجاء بلاغ فى حوالي الساعة 1330 مساء أفاد بأنه تم رش رذاذ الفلفل في الطابق السابع من مجمع هيكاري التجاري الراقي في شيبويا.


