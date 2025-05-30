البيت الأبيض يعترف بمشكلات في تقرير روبرت كينيدي بشأن الغذاء

يعتزم البيت الأبيض إصلاح الأخطاء في تقرير حكومي اتحادي طال انتظاره تزعم جهود إعداده وزير الصحة الأمريكي روبرت إف. كينيدي جونيور، الذي أدان الإمداد الغذائي وإمداد المبيدات الحشرية والأدوية الأمريكية.

وأشار تقرير كينيدي متعدد الجوانب "لنجعل أمريكا صحية مجددا" الصادر الاسبوع الماضي، إلى مئات الدراسات، لكن أوضحت نظرة أقرب لبوابة "نوتاس" الإخبارية أن بعض هذه الدراسات لم تُجر من الأساس.

ولدى سؤالها عن مشكلات التقرير، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إنه سيتم تحديث التقرير.

وقالت ليفيت للصحفيين في إحاطتها: "علمت أن هناك بعض المشكلات في التنسيق في تقرير (لنجعل أمريكا صحية مجددا) ويجري التعامل معها وسيتم تحديث التقرير. لكن هذا لا ينفي جوهر التقرير، الذي يعد، كما تعلمون، أحد التقارير الصحية الأكثر تحولا التي تصدرها الحكومة الاتحادية على الإطلاق".