تعليق الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الليبي بعد ضربة جوية

تعرض مطار معيتيقة الدولي وسط طرابلس مساء اليوم الأحد لقصف جوي هو الخامس في المطار الوحيد العامل بالعاصمة الليبية منذ اندلاع الحرب في ضواحيها الجنوبية مطلع أبريل الماضي.

وقالت مدير مكتب الإعلام بوزارة المواصلات التابعة لحكومة الوفاق عائشة البصير في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "الضربة لم تلحق أضرارا بالمطار وأصابت منطقة عشبية، أدت لاندلاع نيران تعامل معها رجال الإطفاء وأخمدوها".

وأكدت البصير تعليق الملاحة الجوية بشكل مؤقت في المطار.

في المقابل، قال آمر غرفة عمليات سلاح الجو التابعة للمشير خليفة حفتر قائد ما يسمى "الجيش الوطني اليبي"، اللواء محمد منفور لموقع المرصد الإخباري: "إن قواتهم قصفت طائرة تركية مسيرة من طراز (بيرقدار) كانت مذخرة داخل مطار معيتيقة".

وأضاف المنفور: "هذه الطائرة كانت تستعد لتنفيذ غارات جديدة على مواقعنا بإشراف فريق عسكري تركي يعمل انطلاقاً من غرفة عمليات في طرابلس"، واصفة الضربة بالناجحة بنسبة 100%.

كان المتحدث باسم قوات ما يسمى بالجيش الوطني الليبي في شرق ليبيا اللواء احمد المسماري قد اتهم أول أمس الجمعة تركيا بتقديم الدعم لحكومة الوفاق بكل المقدرات،وهدد أن " كل السفن و الطائرات التركية من الان هي أهداف معادية".

وكشف المسماري أن القيادة العامة قررت وقف كل الرحلات الليبية من و إلى تركيا وعلى كل الشركات الشروع في التنفيذ،.

من جانبه، قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار اليوم الأحد إنه سيتم الرد بقوة على أي عدوان تشنه القوات التابعة للمشير خليفة حفتر في ليبيا على أهداف تركية.