كشف غموض مقتل شخص في كفر الدوار: «عامل وزوجته وراء الجريمة»

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تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، من كشف غموض واقعة العثور على جثة عامل عثر عليها في كفر الدوار وضبط مرتكبى الواقعة.

البداية بتلقي قسم شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا بالعثور على جثة "عامل" مقيم بكفر الدوار له معلومات جنائية بدائرة القسم وبها جروح طعنية متفرقة.

وجرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص هم عامل سبق اتهامه في 16 قضية "سلاح ناري، مخدرات، سرقة، تبديد"، وربة منزل "زوجة الأول"، و"عاطل" له معلومات جنائية جميعهم مقيمين بدائرة القسم.

وضبطت الأجهزة الأمنية، المتهمين الأول والثانية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثالث لوجود خلافات مالية سابقة بين المتهم الثالث والمجنى عليه فاتفق معهما على التخلص منه.

واستدرجت المتهمة الثانية المجني عليه حتى تعدى عليه المتهم الهارب بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التي أودت بحياته واستولوا على هاتفه المحمول.

وضبط الأمن أيضًا سائق (التوكتوك) 30 عامًا إذ اعترف بعلمه اعتزام المتهمين ارتكاب الجريمة، وأرشد عن الهاتف.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.