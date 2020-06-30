نيوزيلندا تقرر انعقاد قمة أبيك افتراضيا لعام 2021

أعلنت الحكومة النيوزيلندية اليوم الثلاثاء أن قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) المقرر انعقادها في نيوزيلندا العام المقبل ستُعقد افتراضيا عبر الإنترنت.

وقال وزير الخارجية ونستون بيترز في بيان إن الاضطراب العالمي الذي تسبب فيه (كوفيد 19)، بما في ذلك القيود المفروضة على الحدود، كان عاملا رئيسيا في القرار.

وكان من المتوقع أن يشارك الآلاف من مندوبي 21 دولة عضو في المنتدى في الفعاليات في نيوزيلندا في كانون أول/ديسمبر من هذا العام ، قبل أن تتوج القمة بأسبوع القادة في تشرين ثان/نوفمبر 2021.

وقال بيترز: "انطلاقا من البيئة العالمية الحالية، فإن التخطيط لجمع هذا العدد الكبير من الزوار رفيعي المستوى في نيوزيلندا من أواخر 2020 فصاعدا، هو أمر غير عملي".

وأضاف: "نحن ببساطة لا نضمن دخول هؤلاء الأشخاص إلى نيوزيلندا بدون خضوعهم للحجر الصحي".