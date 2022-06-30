أردوغان: السويد وعدت بتسليم 73 إرهابيا إلى تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن «حلف الناتو يقدم دعما كاملا لأوكرانيا»، معقبًا: «لكن علينا أن نظهر ذلك برؤية السلام، ونسعى جاهدين لوقف المأساة الإنسانية في أقرب وقت ممكن».



وأضاف في تصريحات، نشرته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مساء الخميس، أن الناتو عليه إظهار عزمه على مكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره، ويجب ألا يبقى ذلك حبرا على ورق.



وتابع: «نحن دولة تحارب الإرهاب الانفصالي منذ قرابة 40 عامًا، وراح آلاف من أبنائنا ضحية الإرهاب، لذا لم يعد بإمكاننا تحمل المماطلات، وما شهدناه خلال عملية انضمام السويد وفنلندا إلى عضوية الناتو، يظهر الخطوط الحمراء لتركيا فيما يتعلق بملف الإرهاب».



وأشار إلى أن «مذكرة التفاهم الثلاثية الموقعة مع السويد وفنلندا (انتصار دبلوماسي) لتركيا وشعبها بعد عملية تفاوض صعبة»، معلنًا أن أنقرة ستتابع بدقة تنفيذ القضايا المسجلة في المذكرة الثلاثية، وستتخذ خطواتها وفقًا لذلك.



ولفت إلى أن السويد وعدت بتسليم 73 إرهابياً إلى تركيا، مضيفًا: «يجب على السويد وفنلندا الوفاء بمسؤولياتهما، ولا يمكن أن تمر المذكرة إلا بعد موافقة البرلمان التركي عليها».



ووقعت تركيا والسويد وفنلندا، مساء يوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم ثلاثية حول عضوية البلدين الأخيرين في حلف الناتو ما كانت تعارضه تركيا، على هامش قمة التكتل في العاصمة الإسبانية مدريد.



ووقع المذكرة كلا من وزير الخارجية التركية مولود تشاوش أوغلو، ونظيره الفنلندي بيكا هافيستو، ونظيرته السويدية آن ليندي.