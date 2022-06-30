الأمين العام للناتو يدعو بوتين لسحب قواته من أوكرانيا على الفور

دعا ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لسحب فوري لقواته من أوكرانيا.

وقال ستولتنبرج اليوم الخميس في ختام قمة حلف الأطلسي في مدريد: "الحرب الوحشية للرئيس بوتين ضد أوكرانيا غير مقبولة على الإطلاق".

وأضاف الأمين العام للناتو أن الحرب العدوانية الروسية لا تتسبب في الموت والدمار في أوكرانيا فحسب، ولكنها تؤثر أيضًا على العالم بأسره في صورة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وتابع ستولتنبرج: "لذا يتعين على الرئيس بوتين سحب قواته وإنهاء هذه الحرب على الفور من خلال التوقف عن مهاجمة دولة ديمقراطية ذات سيادة والتسبب في الكثير من المعاناة في أوكرانيا".