قال الفنان خالد سليم، إنه لم يفكر في أي فترة أن يكون مغني لشكل المهرجانات، منوهًا بأنه تم العرض عليه أكثر من مرة أن يظهر في "دويتو غنائي" في مهرجانات لكنه رفض كافة العروض.

وأضاف "سليم"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، الخميس: "عمري ما فكرت أغني مهرجانات.. أنا ثابت على موقفي"، مستنكرًا: "هغني مهرجانات أزاي، وكنت واحد من مغني الأوبرا في فترة ما، وغنى على العديد من المسارح في القاهرة والأقاليم.

وعلق على مشروع الملحن عمرو مصطفى في استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الغناء، مشددًا على أن هذا هو خلق أغنية بلا روح، مضيفًا: "الأغاني دي متخيطه بصمة صوت ودي مصيبة كبيرة".

وأوضح أن التكنولوجيا في البداية دائمًا ما تكون صارمة ولكن تصبح معتاد عليه، ومن الممكن أن يكون الأمر متقبل خلال الفترة المقبلة، وبعد تكرار الفكرة لأكثر من مرة.