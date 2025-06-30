استشهاد أسير فلسطيني بسجون إسرائيل يرفع العدد إلى 73 منذ بدء حرب الإبادة

أعلنت مؤسستان فلسطينيتان، الاثنين، استشهاد أسير في مستشفى سوروكا الإسرائيلي، ما يرفع عدد الأسرى الشهداء إلى 73 منذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر 2023.

جاء ذلك في بيان مشترك لهيئة شئون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير (حكومية) ونادي الأسير (أهلي).

وقالت المؤسستان، إن هيئة الشئون المدنية (جهة اتصال مع إسرائيل) أبلغتها باستشهاد المعتقل الإداري لؤي فيصل محمد نصر الله (22 عاما) من جنين، في مستشفى سوروكا الإسرائيليّ بعد نقله من سجن (النقب).

وأضافتا أن "نصر الله" اعتقل في مارس 2024، وهو معتقل إداريا دون تهمة، ولم تتوفر أي تفاصيل عن ظروف استشهاده.

وباستشهاد "نصر الله" يرتفع عدد الأسرى الشهداء في سجون إسرائيل منذ بدء الإبادة إلى 73 على الأقل، و310 منذ عام 1967.

وتعتقل إسرائيل في سجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني بينهم 47 أسيرة وما يزيد على 440 طفلا و3 آلاف و562 معتقلا إداريا، وألفان و214 معتقلا من غزة يصنفهم الاحتلال بـ"المقاتلين غير الشرعيين".

ويعاني هؤلاء الأسرى من تعذيب وتجويع وإهمال طبي، ما أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 986 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 190 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراض في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.