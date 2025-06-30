الكرملين: موعد الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول سيتضح قريبا

قال متحدث الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، إنهم يتوقعون تحديد موعد الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول "قريبا".

وجاء ذلك في معرض رده على سؤال صحفي بالعاصمة موسكو، الاثنين، حول موعد انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات بين البلدين، حيث أجاب قائلا: "نتوقع أن يتضح الأمر قريبا".

والجمعة، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد بلاده لعقد جولة ثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول.

وكانت إسطنبول، قد استضافت في 2 يونيو الجاري، الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وأسفرت هذه المفاوضات عن التوصل إلى اتفاقات بشأن تسليم جثث 6000 جندي أوكراني مُجمدة، وتبادل الجنود المصابين بأمراض خطيرة والأسرى دون سن 25 عاما.

وفي تعليقه على قرار السلطات الأذربيجانية، إلغاء جميع الفعاليات الثقافية الروسية بسبب ما وصفته بأعمال عنف وإعدامات خارج نطاق القانون ارتكبتها القوات الأمنية الروسية بحق الأذربيجانيين في إحدى المدن الروسية، اعتبر بيسكوف أن هذا القرار "مؤسف".

وشدد بيسكوف، على أهمية مواصلة التحقيق في أسباب ما حدث.

وأضاف: "ما جرى مرتبط بعمل أجهزة إنفاذ القانون.. هذا لا يمكن ولا ينبغي أن يكون سببًا لمثل هذا الرد."

وبشأن احتمال إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، حول هذا الموضوع، أوضح بيسكوف، أنه "لا يجري التخطيط لمثل هذه المكالمة، ولكن إذا لزم الأمر يمكن أن تتم في أقرب وقت ممكن".

وذكرت وسائل إعلام أذربيجانية، أن قوات أمن روسية نفذت عملية في 27 يونيو الجاري، بمدينة يكاتيرينبورغ الروسية ضد مواطنين أذربيجانيين.

وخلال العملية، قُتل اثنان من الأذربيجانيين، وأصيب 3 آخرون، وتم اعتقال تسعة أشخاص.

وعلى إثر ذلك، استدعت الخارجية الأذربيجانية، القائم بأعمال السفارة الروسية لدى باكو، وعبرت عن احتجاجها الشديد له.

وأعلنت وزارة الثقافة الأذربيجانية، أمس الأحد، إلغاء جميع الفعاليات الثقافية الروسية في البلاد؛ بسبب العنف والقتل خارج نطاق القضاء الذي مارسته قوات الأمن الروسية ضد أذربيجانيين.



