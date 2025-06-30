هيئة البث الإسرائيلية: رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية استعرض خلال جلسة سرية الوضع في غزة والمنطقة

قالت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الأحد، إن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) اللواء شلومي بيندر، تحدث 10 دقائق خلال جلسة سرية في المحكمة واستعرض الوضع في غزة والمنطقة.



وذكرت الهئية أن الحاضرين أفادوا بأن هناك فرصة نادرة جدا لإحداث تغييرات في الشرق الأوسط.

ووفقا لمصادر نقلت عنها الهيئة، فإن رئيس الموساد دافيد برنياع تحدث عن فرصة لتوسيع اتفاقيات السلام.

وأشارت إلى أنه يمكن التقدير أن إحدى الدول المطروحة على الطاولة هي سوريا.

وفيما يتعلق بالنقاش في قيادة المنطقة الجنوبية، تقول جهات سياسية إن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أشار إلى أن المستوى السياسي سيقرر ما إذا كان سيتم مواصلة المناورة العسكرية في غزة.

وأوضحت أن كبار الضباط العسكريين سيبلغون رئيس الوزراء رسالة مفادها: "نحن قريبون جدا من استنفاد ما يمكن تحقيقه في قطاع غزة".

وعقدت المحكمة المركزية في القدس، الأحد، جلسة مغلقة خصصت لبحث طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تأجيل الإدلاء بشهادته لمدة أسبوعين في إطار محاكمته الجارية بتهم فساد.

وحضر نتنياهو الجلسة شخصيا وقدم للقضاة في جلسة سرية، الأسباب التي تحول دون تمكنه من المثول في المواعيد المحددة زاعما أن قضايا "مصيرية" تتطلب انخراطه الكامل في الفترة الحالية.

وشارك في الجلسة المغلقة كل من رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي "أمان" شلومي بيندر، ورئيس جهاز الموساد دافيد برنياع، وذلك بطلب من نتنياهو بحسب ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وتعد هذه المرة الثانية التي يحضر فيها بيندر جلسة سرية تبحث خلالها المحكمة طلبا بتأجيل محاكمة نتنياهو.

وكان رئيس "أمان" قد قدّم في الجلسة السابقة إحاطة أمام القضاة حول خطط الاستعداد لهجوم محتمل على إيران، مما شكل مسوّغا لتأجيل سابق لشهادة نتنياهو.

ورفضت محكمة إسرائيلية الجمعة، طلب نتنياهو إرجاء الإدلاء بشهادته في محاكمته المستمرة منذ مدة طويلة بحجة أن طلبه "لا يوفر أي أساس أو تبريرا مفصلا لإلغاء جلسات الاستماع".

وكان نتنياهو قد طلب الخميس عبر محاميه إرجاء الإدلاء بشهادته في الجلسات المقررة خلال الأسبوعين المقبلين وذلك على ضوء "التطورات الإقليمية والعالمية" عقب الحرب.