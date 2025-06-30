انفجار بناقلة نفط تحمل مليون برميل قبالة سواحل ليبيا

أبلغت مجموعة «فانجارد» الأمريكية للاستشارات الاستثمارية بوقوع انفجار على متن ناقلة نفطية تديرها شركة يونانية أثناء رسوها في موقع بالبحر المتوسط يبعد 80 ميلا بحريا من سواحل ليبيا بعد تعرضها لحادث أمني لم تكشف طبيعته.

وذكرت المجموعة الأمريكية، أن الناقلة «فيلامورا»، التي تبلغ حمولتها 158 ألف طن، تعرضت لحادث أمني محتمل أدى إلى وقوع انفجار وغرق غرفة المحركات، كما نقلت مجلة «maritime-executive» الأمريكية المتخصصة في الشئون البحرية اليوم الاثنين.

من جهته، قال متحدث باسم شركة «تي أم أس تانكرز» اليوم الاثنين، إن ناقلة نفط تحمل نحو مليون برميل من النفط الخام تعرضت لانفجار قبالة سواحل ليبيا في الـ27 من يونيو الحالي، دون ورود تقارير عن إصابات أو تسرب.

وذكرت الشركة المشغلة للناقلة فيلامورا، التي ترفع علم جزر مارشال، أن الناقلة غادرت ميناء الزويتينة الليبي وكانت في طريقها إلى جبل طارق عندما وقع انفجار في غرفة المحركات.

وأضافت أنه يجري قطر الناقلة إلى اليونان، التي من المتوقع وصولها إليها بحلول الثاني من يوليو المقبل، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز».