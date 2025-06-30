الباحث أيمن عبدالمؤمن ينال الدكتوراة من جامعة حلوان في مؤشرات التنمية المستدامة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حصل الباحث أيمن عبدالمؤمن عبدالعظيم، المدير العام السابق لمركز المعلومات بمشيخة الأزهر، على درجة الدكتوراة بامتياز من كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، عن رسالته "عوامل تعزيز نتائج مؤشرات التنمية المستدامة في مصر".

تناولت الدراسة سبل تحسين ترتيب مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة (SDG Index) من خلال رفع الوعي المجتمعي، وتحسين جودة البيانات، وتبني تقنيات حديثة كـ الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة ومنصات البيانات المفتوحة.

تكوّنت لجنة المناقشة من:

أ.د. محمد عبد الحفيظ محمد، أستاذ الاقتصاد الزراعي وعميد زراعة سوهاج السابق (رئيسًا).

أ. د. مصطفى شلابي محمد ، أستاذ إدارة الأعمال بجامعة حلوان (عضوًا).

أ.د. نجوى محمد البحيري، أستاذ الإحصاء بكلية التجارة وإدارة الأعمال – ومنسق البرامج المهنية جامعة حلوان (مشرفًا).

أ.د شيماء عبد الحميد عوف رئيس قسم نظم المعلومات كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان ( مشرفا )

يذكر أن الباحث فاز بالمركز الأول في جائزة مصر للتميز الحكومي فئة مدير عام لعام 2021، وتم تكريمه من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.