رئيس كوريا الشمالية يصل إلى بكين لحضور عرض عسكري بجانب بوتين وشي

وصل رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون، إلى بكين بالقطار اليوم الثلاثاء لحضور عرض عسكري مع نظيريه الصيني والروسى، وهو حدث يقول المراقبون إنه يمكن أن يظهر وحدة ثلاثية ضد الولايات المتحدة.

وسيكون كيم والرئيس الروسي فلاديمير بوتين من بين 26 من قادة العالم الذين سينضمون إلى الرئيس الصيني شي جين بينج في العرض العسكري الضخم غدا الأربعاء في بكين والذي يحتفل بالذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية وكفاح الصين ضد عدوان اليابان في زمن الحرب.

ومن المنتظر أن تكون هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها كيم فعالية متعددة الأطراف خلال حكمه المستمر منذ 14 عاما، وهي المرة الأولى التي يجتمع فيها كيم وشي وبوتين، كل المنافسين الرئيسيين للولايات المتحدة، في مكان واحد. ولم تؤكد أي من الدول الثلاث عقد اجتماع خاص يضم قادة الدول الثلاث.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن الزعيم الكوري الشمالي وصل إلى محطة قطار بكين، واستقبله كبار المسئولين الصينيين.

ومن جانبها، نشرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) صورة لكيم مبتسما، بينما يرتدي بدلة سوداء وربطة عنق حمراء، وهو ينزل من قطاره في محطة بكين.