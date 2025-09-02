طهران تواجه أزمة مياه مع جفاف خزانات المياه الإيرانية

جفت 3 من خزانات المياه الإيرانية الرئيسية، و8 أخرى على وشك الجفاف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" اليوم الثلاثاء.

وانخفض متوسط مستويات الخزانات في جميع أنحاء البلاد بأكثر من 25% عن العام الماضي، على الرغم من القيود الصارمة على استخدام المياه.

وتعتبر إيران من بين أكثر البلدان جفافا في العالم، وشهدت انخفاضا ملحوظا في معدل هطول الأمطار على مدى السنوات الأخيرة. وزادت حدة فترات الجفاف والظواهر الجوية.

وتلوح أزمة المياه في الأفق منذ سنوات، وضربت طهران وسكانها البالغ عددهم 15 مليون نسمة بشكل خاص هذا العام.

وتعتقد السلطات أن مياه طهران قد تنفد بحلول أكتوبر، وتتخذ الحكومة إجراءات جذرية. ويتم قطع إمدادات المياه في أجزاء كثيرة من العاصمة وفي مدن أخرى لساعات في كل مرة كل يوم.

وتضررت المحافظات الفقيرة بالمياه في وسط وجنوب غرب البلاد بشدة من جراء الأزمة وسط درجات حرارة الصيف التي تصل إلى أكثر من 40 درجة مئوية.