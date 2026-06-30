دول تطالب بنقاش عاجل في الأمم المتحدة بشأن مدينة الأبيض السودانية

قال المتحدث باسم مجلس ‌الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باسكال سيم، اليوم الثلاثاء، إن المجلس تلقى طلبًا لإجراء مناقشة ⁠عاجلة حول الوضع في مدينة الأبيض السودانية.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، رجح المتحدث الأممي خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إجراء ذلك النقاش، يوم الجمعة.

وجاء الطلب، ‌الذي ⁠قدمته دول من بينها بريطانيا وألمانيا، بعد تقارير أفادت بأن قوات ⁠الدعم السريع شبه العسكرية السودانية وحلفاءها يحشدون قواتهم ⁠حول مدينة الأبيض، مما قد ⁠يؤدي إلى تصعيد الصراع.

وتتصاعد المخاوف من أن تكون مدينة الأبيض السودانية، حاضرة ولاية شمال كردفان، على أعتاب مصير شبيه بما شهدته الفاشر، مع تكثيف قوات الدعم السريع هجماتها الجوية ونشرها تعزيزات عسكرية حول المدينة، في مشهد يُذكِّر بما سبق الهجوم على الفاشر بشمال دارفور نهاية العام الماضي.

ومنذ أن تسببت هجمات الطائرات المسيّرة في توقف محطات الكهرباء والوقود والمياه، أصبحت الحياة اليومية في الأبيض معركة من أجل البقاء.

وكثفت قوات الدعم السريع في الأسابيع الأخيرة، استهدافها للبنية التحتية المدنية ومرافق الكهرباء والوقود والطريق السريعة المؤدية إلى خارج المدينة، بالتوازي مع تعزيزات تُذكِّر بمشاهد الفاشر التي قال خبراء الأمم المتحدة إن الهجوم عليها حمل سمات «الإبادة الجماعية».

وتكتسب الأبيض، التي يبلغ عدد سكانها الأصليين نحو نصف مليون نسمة وتؤوي قرابة 100 ألف نازح، أهمية إستراتيجية، إذ تقع على طريق حيوية تربط دارفور الخاضعة لسيطرة الدعم السريع غربا بمناطق سيطرة الجيش في وسط السودان وشرقه.

وتضم المدينة فرقة مشاة للجيش وقاعدة جوية وخط أنابيب نفط رئيسيا وسوقا كبيرة للصمغ العربي.