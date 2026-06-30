وزيرة العمل الألمانية: من يستطيع العمل يجب أن يسعى للحصول على وظيفة

دافعت وزيرة العمل الألمانية بيربل باس، عن نظام الإعانة الأساسية الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، واعتبرته رسالة واضحة ضد إساءة استخدام المساعدات الاجتماعية، مؤكدة في الوقت نفسه أن الإصلاح يحقق التوازن.

وقالت باس، التي تترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية: "سنركز مستقبلا بشكل أكبر على الالتزام والمسئولية الشخصية والتعاون".

وتابعت: "بالطبع من يحتاج إلى المساعدة يجب أن يحصل عليها.. لكن التضامن يعني أيضا أن من يستطيع العمل يجب أن يسعى للحصول على وظيفة.. ومن خلال هذا الإصلاح نوجه أيضا رسالة قوية ضد إساءة استخدام المساعدات الاجتماعية".

وأوضحت باس، أن الأمر يتعلق بعدد محدود للغاية من مستفيدي الإعانة الأساسية الذين لا يلتزمون بالقواعد، مؤكدة في المقابل أن إساءة استخدام المساعدات الاجتماعية ليست بالأمر الهين.

وقالت: "من يريد الحفاظ على دولة الرعاية الاجتماعية وتحديثها وتحسينها، لا يجوز له تجاهل هذه المسألة.. إنها قضية عدالة".

وأضافت باس، أن إعطاء الأولوية للعمل كلما كان ذلك ممكنا يمثل أيضا محور إصلاح نظام الإعانة الأساسية.

وتابعت: "لذلك نعزز أيضا ما يعرف بآلية التحول من الإعانات إلى العمل، وباختصار: نحن ندعم التوظيف بدلا من الاعتماد على الإعانات"، مشيرة إلى أنه إذا كان الالتحاق المستدام بسوق العمل يتطلب التأهيل، فسيظل ذلك ممكنا.

وأضافت: "الاندماج الناجح في سوق العمل، والعدالة، والتضامن هي أهداف نظام الإعانة الأساسية الجديد".

واعتبارا من غد الأربعاء، ستطرأ تغييرات جوهرية على المستفيدين من الإعانات الأساسية المعروفة باسم "أموال المواطن"، إذ لن يقتصر الأمر على تغيير اسمها إلى "الإعانة الأساسية للباحثين عن عمل"، بل سيزداد أيضا الضغط على المستفيدين لقبول فرص عمل.

وإذا لم يلتزم المستفيدون بالتزامات التعاون، فقد تخفض الإعانة شهريا أو توقف بالكامل.