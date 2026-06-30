الجنرال ديراج سيث يتولى قيادة الجيش الهندي رسميا

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تولى الجنرال ديراج سيث، أحد أبرز القادة العسكريين في الهند، منصب رئيس أركان الجيش الجديد، ليصبح الرئيس الحادي والثلاثين للقوات البرية، حسبما أفادت وكالة "برس ترست أوف إنديا " الهندية اليوم الثلاثاء ، نقلا عن مصادر عسكرية.

ويأتي تولي الجنرال سيث دفة القيادة في وقت حساس، حيث يسعى الجيش الهندي البالغ قوامه 3ر1 مليون جندي، لتعزيز مسيرته نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والجاهزية للمستقبل، في مواجهة تحديات أمنية متصاعدة على حدود البلاد.

ويخلف الجنرال سيث سلفه الجنرال أوبندرا ديويدي، الذي أحيل إلى التقاعد بعد مسيرة عسكرية حافلة استمرت لأكثر من أربعة عقود.

والجنرال سيث من خريجي الأكاديمية الوطنية للدفاع في مدينة "خاداكواسلا"، وبدأ مسيرته العسكرية في سلاح المدرعات في ديسمبر 1986.

وشغل الجنرال سيث قبل توليه منصب القائد العام للجيش، منصب نائب رئيس أركان الجيش، واكتسب خبرة واسعة في مجالات التخطيط الاستراتيجي وتطوير القدرات القتالية.

ويأتي تعيين الجنرال سيث في وقت يشهد فيه المشهد الجيوسياسي العالمي تحولات متسارعة، تزداد معها التحديات الأمنية تعقيداً بفعل التطورات التكنولوجية المتلاحقة وتغير طبيعة الحروب الحديثة.