 اتهام أسترالي بالقتل وإخفاء جثة مراهقة في تايلاند

قالت الشرطة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، إنه جرى اتهام رجل أسترالي بالقتل وإخفاء جثة، على خلفية مقتل مراهقة في مدينة بشرق تايلاند.

وجرى الإبلاغ عن فقدان الفتاة "17 عاما" يوم الجمعة الماضية.

وقالت الشرطة، إن صور كاميرات المراقبة أظهرت أنها في آخر ظهور لها كانت تدخل إلى مجمع سكني مع المشتبه به سيمون بيتر كارمان، في مدينة باتايا على بعد 150 كيلومترا شرق بانكوك.

وشوهد كارمان، لاحقا يغادر المبنى بمفرده وهو يحمل حقيبة كبيرة، وأظهرت الصور كارمان وهو يضع الحقيبة على دراجة بخارية ويقود إلى منطقة نائية بجانب السكك الحديدية، حسبما قالت الشرطة المحلية.

وألقي القبض على كارمان يوم السبت الماضي في مطار بانكوك قبل أن يستقل رحلة متجهه إلى مدينة بيرث الاسترالية، واتهامه باغتصاب قاصر.

وعثر على الحقيبة التي تحتوى على جثة الفتاة بعد فترة قصيرة من إلقاء القبض عليه؛ مما أدى لإضافة اتهامات أخرى له.

ويشار إلى أن تهمة القتل العمد من الممكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام.