قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة تحركت فورًا لتطهير ترعة الهجارسة في مركز كفر صقر بالشرقية، بعد رصد استغاثة نشرها أحد المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف"سويلم" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلاميين أحمد سمير وجومانا ماهر، على القناة الأولى، أمس الاثنين، أنه يحرص على متابعة ما يُنشر على منصات التواصل، خاصة ما يتعلق بملف المياه، مستفيدًا من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تُظهر المحتوى المرتبط بالقطاع، لافتًا إلى أنه شاهد مقطع فيديو لمواطن يشكو من تراكم القمامة بالترعة وتأثيرها على وصول المياه وزرعه.

وتابع أنه لم يقصد توجيه اللوم للمواطن الذي نشر الفيديو، بل أراد نشر الوعي بخطورة إلقاء المخلفات في الترع، حفاظًا على صحة المواطنين وجودة المياه ومنع انتقال الأمراض، موضحًا أنه أعاد نشر الفيديو متسائلًا: “من ألقى القمامة في الترعة ووصل بها إلى هذا الشكل؟”.

واستكمل أنه وجه على الفور أجهزة الري بالتعامل مع المشكلة، قائلًا: “أرسلت للزملاء مباشرة بعد مشاهدة الفيديو وطلبت أن تكون الترعة نظيفة صباح اليوم التالي”، وبالفعل تم رفع القمامة بالكامل، كما أنه نشر صورًا توثق أعمال التطهير وسيارات النقل التي استمرت لساعات في إزالة المخلفات.

وشدد على أن تكرار تراكم القمامة كل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع يؤكد أن الحل لا يقتصر على التطهير فقط، وإنما يتطلب تعاون المواطنين، مؤكدًا أنه لا يستطيع ضمان عدم عودة القمامة إلى الترعة دون تعاون الجميع والتزامهم بعدم إلقاء المخلفات.

وأردف أن رفع القمامة من الترعة تم من خلال تنسيق حكومي مشترك، حيث استخرجت وزارة الري المخلفات وحملتها على سيارات وزارة التنمية المحلية، التي تولت نقلها إلى المدافن المخصصة، بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والشرطة، مشددًا على أن الحفاظ على المجاري المائية مسئولية مشتركة بين الحكومة والمواطنين.

وأكد وزير الموارد المائية والري، على أن أجهزة الوزارة استجابت فورًا للاستغاثة الخاصة بشأن تراكم القمامة بترعة الهجارسة بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، حيث تم الدفع بالمعدات اللازمة لتنفيذ أعمال التطهير ورفع المخلفات، بما أسهم في إعادة الترعة إلى كفاءتها وضمان وصول المياه إلى الأراضي الزراعية والمزارعين.