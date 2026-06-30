رئيس شركة العاصمة الإدارية: لدينا 15000 طالب بالمدارس والجامعات و50 ألف موظف

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن الشركة تحتفل هذا العام بمرور 10 سنوات على الإنشاء، مشيرا إلى أن العاصمة تحولت من صحراء إلى يشاهده الجميع اليوم خلال 10 سنوات.

وأشار خلال لقاء مع الفنانة إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة" إلى أن الحكومة أصبحت تعمل في العاصمة والبنوك تنتقل إلى هناك والسكان كذلك، رغم تحديات جائحة كورونا والحروب، مؤكدا أن هذا "الإنجاز يُحسب لجميع العاملين".

ولفت إلى انتقال 50 ألف موظف يوميا لمقار عملهم بالعاصمة، بخلاف الزوار القادمين لقضاء مصالحهم أو حضور اجتماعات وزارية، لافتا إلى أن العمالة المشاركة في المشروعات الإنشائية تمثل كل أنحاء الجمهورية من الإسكندرية والبحيرة وحتى الصعيد.

ونوه إلى تشغيل 6 جامعات داخل العاصمة، تخرجت في بعضها دفعتان بالفعل بعد عمل استمر لأكثر من 6 سنوات، فضلا عن وجود 14 مدرسة تضم 5000 طالب، بالإضافة إلى 10000 طالب بالجامعات.

ولفت إلى توافر جميع الخدمات الحكومية للمواطنين، بما في ذلك مكاتب الشهر العقاري، والتوثيق ووحدات المرور، مؤكدا أن الخدمات تتوسع مع زيادة الكثافة السكانية.

وأشار إلى بدء عمل المرحلة الأولى من "المونوريل"، موضحا أن المرحلة الثانية تنقل الناس من استاد القاهرة بالعاصمة وتسهيل الربط مع مترو الأنفاق.

ونوه إلى تشغيل القطار الكهربائي السريع المرتبط بمحطة عدلي منصور المركزية، مضيفا أن العام المقبل سيشهد تشغيل القطار السريع لربط العين السخنة بالعلمين ومطروح.

وأكد أن منظومة النقل الداخلي تعتمد على الطاقة النظيفة، من خلال أوتوبيسات وتاكسيات تعمل بالكهرباء، تديرها شركة مشتركة مع وزارة النقل.