«يونهاب»: محادثات أمريكية كورية حول زيارة محتملة لرئيس البنتاجون الجديد إلى سول

صرح مسؤول في الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بأن هناك محادثات تجرى بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية حول زيارة محتملة لوزير الدفاع الأمريكي الجديد مارك إسبر إلى سول كجزء من أول رحلة له في آسيا منذ توليه منصبه الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المسؤول قوله إن إسبر يبحث القيام برحلة الشهر المقبل تشمل 5 دول في شرق آسيا من ضمنها كوريا الجنوبية واليابان، مشيرا إلى أن توقيت الزيارة لم يحدد بعد.

وقال المسؤول - الذي فضل عدم الكشف عن هويته - إن الجانبين سيقومان بالتنسيق النهائي لتوقيت الزيارة وجدول الأعمال المفصل الخاص بها.

يذكر أن التحالف بين سول وواشنطن يمر بفترة عصيبة نظرا للقضايا العديدة التي يجب على الطرفين حلها بما في ذلك المفاوضات القائمة حول كيفية تقاسم تكلفة تمركز القوات الأمريكية التي يبلغ قوامها 28,500 جندي بالبلاد، والتنسيق بشأن مساعي الولايات المتحدة لتشكيل تحالف عسكري لحماية خطوط الشحن في مضيق هرمز قبالة إيران.

ويتوقع أن يقوم وزير الدفاع خلال الزيارة بلقاء الرئيس الكوري مون جيه-إن، وإجراء محادثات مع وزير الدفاع جونج كيونج-دو بشأن قضايا التحالف ولقاء القوات الأمريكية.

ومن المحتمل أن تتزامن زيارته مع التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي تهدف إلى اختبار القدرات العملياتية لسول للتحقق مما إذا كانت مستعدة لإدارة العمليات في زمن الحرب بدلا من واشنطن.