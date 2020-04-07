محافظ الإسكندرية يشارك في فاعليات مبادرة «إسكندرية بتفرح»

شارك محافظ الاسكندرية، محمد الشريف، في فاعليات مبادرة "إسكندرية بتفرح" التي أطلقتها مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية، في إطار احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي ال69.



ووجه الشريف الشكر إلى مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية على تنظيمها تلك الاحتفالات.. مقدماً التحية إلى شباب الإسكندرية وجميع الرياضيين.. مشيدا بمجهودات مديرية الشباب والرياضة وتنوع الأنشطة الرياضية التي يتم تقديمها.



على الصعيد ذاته؛ أشاد المحافظ بجهود جميع الجهات والأجهزة بالمحافظة علي مشاركتها في تنظيم فاعليات احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي والتي استمرت على مدار 4 أيام، مشيراً إلى أن الاحتفالات هذا العام كانت مختلفة عن السنوات الماضية حيث حرصت المحافظة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية على إسعاد جميع أهل الإسكندرية وزائريها.



وخلال الفاعليات؛ تم مشاركة شباب وطلائع مديرية الشباب والرياضة بعروض فنية وغنائية، كما شارك شباب الكشافة بعروض بحرية.



جاء ذلك بحضور؛ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية، والأستاذ محمد سعيد وأعضاء مجلس إدارة الجمعية المركزية للكشافة البحرية. ومحمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والأستاذة ماجدة حسن مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والأستاذ محمد سعد مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، وجمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، وجميع الأجهزة التنفيذية.