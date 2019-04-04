تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 12 تشكيلا عصابيا و455 عنصرا إجراميا شديد الخطورة، و1445 قطعة سلاح ناري، وقضايا تهرب ضريبي بـ2 مليار جنيه، وتنفيذ 596 ألف حكم قضائي متنوع خلال أسبوع.



وواصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حملاتها الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



وأسفرت جهود تلك الحملات خلال أسبوع عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بـ"دمياط - بورسعيد- الدقهلية"، السحر والجمال بـ"الشرقية والإسماعيلية"، ضُبط خلالها 54 متهما، وبحوزتهم 31 قطعة سلاح ناري، و36 قضية مخدرات، وتنفيذ 6 آلاف حكم قضائي متنوع بمجال الأمن العام، وضبط تشكيل عصابي ضما 3 متهمين اعترفوا بارتكاب حادث.



وفي مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الحملات عن مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة، وضبط 455 عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة بنطاق 23 مديرية أمن، وبحوزتهم 285 قطع أسلحة نارية.



وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، تم ضبط 1129 قطعة سلاح ناري أبرزها (جرينوف، ورشاش، و121بندقية آلية، و129 بندقية خرطوش، و48 مسدسا، و829 فردا محليا، و160 خزينة، و1343 قطعة سلاح أبيض).



وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، تم ضبط 7 تشكيلات عصابية ضمت 32 متهما اعترفوا بارتكاب 17 حادث سرقة.



فيما تم ضبط 53 قضية أحداث، وكشف غموض 75 حادثا متنوعا، أبرزها "قتل عمد، وسرقة بالإكراه، وحريق عمد، وانتحال صفة"، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 110 متهمين، وإعادة سيارتين مبلغ بسرقتهما.



وتنفيذ 590 ألف حكم قضائي، وضبط 17 ألف قضية تموينية متنوعة، و5 قضايا في مجالات "التهريب خارج منظومة توريد القمح، خلط القمح المحلى بالمستورد، والتخزين الخارجي للأقماح المحلية" بمضبوطات بلغت 32 طن أقماح، و95 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفة شروط التعاقد، وتحصيل 80 مليون جنيه قيمة مخالفات، و1516 قضية تهرب ضريبي بمبلغ 2 مليار جنيه، و35 قضية أموال عامة بقيمة إجمالية 101 مليون جنيه.



وضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 11 متهم إرتكبوا 4 وقائع سرقة، و1293 قضية متنوعة بمجال عمل شرطة النقل والمواصلات، و283 قضية مصنفات، و503 قضايا حماية ثروة سمكية، و1438 قضية حماية بيئة ونهر النيل من التلوث، و297 قضية حماية منافع الري والصرف "تعدٍ بالردم"، و162 قضية حماية أراضي وثروة زراعية، و92 قضية حماية ملاحة داخلية، و7 قضايا مخازن خردة ومسابك، و27 قضية تهريب "بضائع، ومستحضرات تجميل، ومكملات غذائية"، و50 قضية متنوعة من أبرزها "دخول دائرة جمركية، وجنحة مرورية"، و524 قضية بمجال الأمن السياحي أبرزها "حيازة آثار، وحفر وتنقيب عن الآثار، ومخالفات شركات سياحية".



فيما تم ضبط 1243 قضية اتجار مخدرات ضبط خلالها 1490 كيلو مخدرات، و14 ألف قرص مخدر، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 13 مليون جنيه.



وضبط 307 آلاف مخالفة مرورية، وأسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على 63 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ227 سائق حافلات مدارس، وسلبية جميع العينات، وفحص 227 مركبة تبين مخالفة 16 منهم، وإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المخدرات لـ3954 قائد مركبة بالطرق، وتبين إيجابية 175 سائقا منهم.