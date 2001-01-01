السد القطري يهزم الهلال السعودي بثلاثية في البطولة العربية

حقق فريق السد القطري فوزًا ثمينًا على نظيره الهلال السعودي بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب سلطان بن عبد العزيز في أبها، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة العربية للأندية 2023.

افتتح أهداف المباراة الهلال عن طريق مهاجمه البرازيلي ميشيل ديلجادو في الدقيقة 10، قبل أن يدرك التعادل الفريق القطري عن طريق لاعبه الجزائري بغداد بونجاح، لينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي.

وفي الشوط الثاني، أضاف الفريق القطري الهدف الثاني عن طريق لاعبه طارق سلمان في الدقيقة 50، قبل أن يتعادل الهلال عن طريق مهاجمه سالم الدوسري من ركلة جزاء في الدقيقة 68.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، نجح فريق السد في خطف 3 نقاط ثمينة بعد تسجيله هدفا عن طريق لاعبه غونزالو بلاتا، لينتهي اللقاء بفوز الفريق القطري بثلاثة أهداف لهدفين.

وبتلك النتيجة، رفع السد رصيده للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة الثانية، بفارق نقطتين عن الوداد المغربي والأهلي الليبي الذان يتواجدان بالمركز الثاني، فيما تجمد رصيد الهلال دون نقاط بالمركز الأخير.