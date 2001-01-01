وزير التعليم العالي يفتتح عددا من أعمال التطوير بالمستشفى الجامعي ببنها

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استقبل الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، وعبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمستشفى بنها الجامعي؛ لافتتاح عدد من أعمال التطوير بالمستشفى الجامعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وعمداء الكليات.

فيما افتتح وزير التعليم العالي ومحافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها، أعمال التطوير الجديدة بالمستشفى الجامعي، وتضم العمليات الموحدة المرحلة الثانية، المبنى الاقتصادي، الجراحة، العيون، منظومة الغازات الطبية.