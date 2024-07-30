ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا إلى أعلى مستوياتها منذ شهر

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوياتها منذ حوالي شهر مع تزايد المخاطر التي تهدد انتظام الامدادات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسعار العقود الآجلة القياسية ارتفعت في ختام تعاملات اليوم بنسبة 3ر4% إلى 87ر33 يورو لكل ميجاوات/ساعة، وهو أعلى مستوى له منذ 28 يونيو الماضي، وجاء ذلك بعد ارتفاع الأسعار خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة في اليابان وكوريا الجنوبية، وهما من المشترين الرئيسيين للغاز الطبيعي في العالم، أعلى من معدلاتها الطبيعية، ما يعني زيادة الطلب على الوقود، مما يجعل بيع شحنات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية إلى آسيا أكثر ربحية من بيعها إلى أوروبا.

وفي الوقت نفسه من المنتظر أن تكون درجات الحرارة في شمال غرب أوروبا أعلى من المعدلات الطبيعية. ويؤدي الطقس الحار إلى زيادة الطلب على الكهرباء لتشغيل أجهزة تكييف الهواء وهو ما يعني زيادة استهلاك الغاز الطبيعي في تشغيل محطات الكهرباء.