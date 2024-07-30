الخطوط الأردنية تمدد تعليق رحلاتها إلى لبنان حتى السبت

نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، إعلان الخطوط الملكية الأردنية تمدد تعليق رحلاتها الجوية إلى لبنان حتى السبت المقبل.

وأمس الاثنين، أفاد التلفزيون الأردني - نقلا عن بيان للخطوط الملكية الأردنية - بأنها علقت رحلتين جويتين كانتا مقررتين إلى بيروت الاثنين والثلاثاء.

ونقل التلفزيون عنها القول إنها "ستلغي رحلة الاثنين آر.جيه403 ورحلة الثلاثاء آر.جيه407 وذلك بحسب قرار هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني بتعليق جميع رحلات الشركات الوطنية إلى مطار بيروت ولمدة وجيزة"، مشيرا إلى أن "التقييم مستمر فيما يتعلق برحلات الثلاثاء".

وألغيت أو أرجئت رحلات جوية من مطار بيروت وإليه يوم الاثنين، مع تصاعد التوتر بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية بعد ضربة جوية على هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل تسببت في مقتل 12 طفلا وفتى.

ودعت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية في بيان صدر في وقت لاحق يوم الاثنين، مواطنيها إلى تجنب السفر إلى لبنان.

كما حثت المواطنين الأردنيين في لبنان على توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق التوتر.