الأسطول الروسي يبدأ مناورة بحرية واسعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في موسكو اليوم الثلاثاء، إطلاق أسطولها البحري مناورة بحرية واسعة في بحر الشمال والمحيط الهادئ وبحر البلطيق وبحر قزوين، بمشاركة أكثر من 300 سفينة وأكثر من 20 ألفا من البحارة.

وقالت الوزارة إنه سيتم أيضا نشر ما يصل إلى 50 من الطائرات والمروحيات خلال المناورة التي تستمر عدة أيام.

وكشفت الصور عن تدريبات على إطلاق النار للتصدي للمسيرات البحرية.

وأوضحت الوزارة أنه تم استبعاد أسطول البحر الأسود المنتشر في الحرب الدائرة ضد أوكرانيا من المناورات.

يشار إلى أنه منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، عانى أسطول البحر الأسود الروسي من خسائر ضخمة بسبب الصواريخ الأوكرانية والمسيرات البحرية ما اضطره إلى حد كبير إلى الانسحاب من قاعدته الرئيسية بمدينة سيفاستوبول الساحلية في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا عام 2014.