طيران الشرق الأوسط: مطار بيروت لم يتلق تهديدات

قال رئيس مجلس إدارة شركة "طيران الشرق الأوسط" اللبنانية، محمد الحوت، اليوم الثلاثاء، إن مطار رفيق الحريري في بيروت لم يتلق أي تهديدات من أي مصدر بأن هناك ضربة إسرائيلية قد تستهدفه.

وأكد الحوت أن حركة الطيران شبه طبيعية، وأنه من أصل 36 رحلة تسيّرها الشركة يوميا، تقوم حاليا بتأخير نحو 6 طائرات ليلا فحسب، وذلك من باب الحذر، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وفي وقت سابق، حذرت السفارة الأمريكية في بيروت، رعاياها وطالبتهم بإعادة النظر في السفر إلى لبنان.

وقالت السفارة في بيان: "نلفت انتباه المواطنين إلى حقيقة أنه وسط التوتر المتزايد في المنطقة، تقوم بعض شركات الطيران بتعديل جداول رحلاتها في لبنان".

وأكدت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، في بيان، أنها تواصل تقديم النصح لرعاياها بعدم السفر إلى لبنان، وتشجع المقيمين في البلاد على المغادرة.

ومنذ فجر الأحد، أعلنت عدة خطوط طيران دولية تعليق رحلاتها إلى مطار بيروت في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله، ردا على مقتل اثني عشر شخصا وجرح آخرين جراء سقوط صاروخ على ملعب لكرة القدم في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل يوم السبت الماضي، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وأعلنت مجموعة الطيران الألمانية "لوفتانزا" تعليق رحلاتها إلى بيروت حتى الخامس من أغسطس.

كما علقت شركتا "إير فرانس" و"ترانسافيا" رحلاتهما إلى بيروت يومي الاثنين والثلاثاء "بسبب الوضع الأمني" في البلاد، بحسب متحدث باسم مجموعة إير فرانس-كاي إل إم.