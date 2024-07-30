أدانت عدد من الكنائس العراقية الاثنين حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس، بعد موجة الجدل حول عرض رأى البعض أنه مستوحى من لوحة "العشاء الأخير" للفنان ليوناردو دافنشي.





وفي التفاصيل بدأ العرض الذي أثار الجدل بمشهد لأشخاص بينهم رجال بملابس نسائية يجتمعون حول مائدة، ليعيد إلى الأذهان لوحة "العشاء الأخير" للمسيح مع تلاميذه.

واعتبرت الكنيسة الكلدانية في العراق في بيان رسمي صدر يوم الأحد أن “ما حدث في حفل افتتاح أولمبياد باريس أمر مخجل واستهزاء بالديانة المسيحية، ويجرح إيمان ومشاعر أكثر من مليارين ونصف المليار مسيحي حول العالم”.

وأضافت الكنيسة في بيانها أن “مبادئ الألعاب الأولمبية تهدف الى جمع الشعوب على المحبة والاحترام والتعاون وليس إلى التجريح والفرقة”.

وأشارت إلى أن البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو “يقف الى جانب الكنيسة في فرنسا ومجلس أساقفتها في استنكارهم للمشاهد التي انطوت على سخرية مبطنة واستهزاء بالديانة المسيحية”.

بدوره، دعا رئيس أساقفة أبرشية الموصل وتوابعها للسريان الكاثوليك المطران مار بندكتوس يونان حنو رعيته إلى الصيام الاثنين احتجاجا.

وقال في حديث لوكالة "فرانس برس": “ليس لدينا أي شيء نفعله غير الصوم والصلاة حتى يغفر الله هذه الإساءة الكبيرة، التي ما هي إساءة للدين فقط لكن للإنسانية”.



وأضاف “فوجئنا بصدور هذا التصرف المسيء بحق الرموز الدينية من فرنسا بلد العلمانية والإنسانية، بلد يحترم كل القوميات وكل الديانات".

لكن المدير الفني لحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية توما جولي نفى الأحد أن يكون العرض “مستوحى” من لوحة العشاء الأخير.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة المنظمة آن ديكان الأحد للصحافيين إن “النية لم تكن أبداً الحط من شأن أية مجموعة دينية”، مضيفة “إذا شعر الناس بالإهانة فنحن آسفون حقاً”.

وأقيم حفل افتتاح الأولمبياد الجمعة الماضي، وشهد مجموعة من الفقرات التي أثارت الجدل مثل تجسيد لوحة العشاء الأخير لليوناردو دافينشي من قبل مجموعة من الفنانين المتحولين جنسيا، وكذلك المغني فيليبي كاترين الذي ظهر عاريا ويجسد الرب الإغريقي ديونيسيس ضمن نفس المشهد الخاص بـ"العشاء الأخير".

من جانبه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن بعض عروض حفل افتتاح الألعاب الأولمبية 2024 في باريس كانت مثيرة للاشمئزاز.

بات معروفا الأحد أن الفيديو الذي يعرض اللحظات الرئيسية لحفل الافتتاح قد اختفى من موقع اللجنة الأولمبية الدولية وقناة المنظمة على اليوتيوب.