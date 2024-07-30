أوكرانيا تقصف منشآت طاقة روسية بطائرات مسيرة

قال سلاح الجو الأوكراني إنه اعترض 9 من أصل 10 طائرات مسيرة مقاتلة أطلقتها روسيا خلال الليل، بالإضافة إلى صاروخ كروز روسي، دون تسجيل أي أضرار جراء الهجمات.

وحلقت طائرات مسيرة في الاتجاه الآخر أيضا، حيث قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين إن 39 طائرة مسيرة أوكرانية أسقطت فوق مناطقها الحدودية.

وألحق هجوم أوكراني بطائرة مسيرة أضرارا بمحطة كهرباء في منطقة أوريول بشرق روسيا، حسبما قال الحاكم في وقت سابق يوم الاثنين في منشور على تليجرام.

كما ذكرت وسائل الإعلام الروسية أن أضرارا لحقت بالمحطات الفرعية في منطقة بيلجورود.

كانت أوكرانيا تصد غزوا روسيا شاملا منذ فبراير 2022، بما في ذلك شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود ، والتي تم ضمها في عام 2014. وتسيطر موسكو على حوالي خمس أراضي أوكرانيا.

وألحقت الغارات الجوية الروسية أضرارا بالغة بقدرة أوكرانيا على توليد الطاقة. وردا على ذلك، تستخدم كييف طائرات مسيرة لضرب منشآت الطاقة في عمق الأراضي الروسية.

زيلينسكي يزور الجبهة في خاركيف

قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الاثنين بزيارة مركز قيادة عسكري بالقرب من مدينة فوفشانسك المحاصرة في إقليم خاركيف قرب الحدود الروسية.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو على تطبيق تليجرام إن هذا الجزء على الأرجح هو من أصعب المناطق، كما قدم الأوسمة لجنود بمناسبة يوم القوات الخاصة.

وفي مايو الماضي، عبرت القوات الروسية الحدود قرب مدينة فوفشانسك شرقي البلاد، وتندلع اشتباكات عنيفة منذ ذلك الحين حول المدينة التي تقع على بعد أربعة كيلومترات من الحدود.

كما زار زيلينسكي مدينة ديرهاتشي الصغيرة التي تقع على بعد عدة كيلومترات شمال خاركيف، حيث تفقد 18 منزلا أعيد بناءها وملاجئ شيدت حديثا. وتعرضت المدينة للقصف عدة مرات منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وعلى صعيد الأعمال القتالية، قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها اعترضت تسع من بين عشر طائرات أطلقتها روسيا خلال الليل، بالإضافة إلى صاروخ كروز روسي، مضيفة أنه لم يحدث ضرر نتيجة للهجمات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إنه تم إسقاط 39 طائرة درون أوكرانية فوق المناطق الحدودية.

وقد ألحق هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية ضررا بمحطة طاقة في منطقة أوريول بشرق روسيا، حسبما قال الحاكم في وقت مبكر من يوم الإثنين في منشور عبر تطبيق تليجرام.

وأفادت وسائل إعلام روسية بحدوث أضرار بمحطات فرعية في منطقة بيلجورود.

خبير عسكري أوكراني : مقاتلات إف 16 قادرة على حماية سماء البلاد

قال خبير الطيران العسكري الأوكراني أناتولي خراتشينسكي يوم الاثنين، إنه يمكن للمقاتلات الأمريكية إف 16 المقرر تسليمها إلى أوكرانيا في المستقبل القريب أن تساهم بشكل كبير في تأمين المجال الجوي للبلاد ضد الهجمات الروسية.

وأضاف خراتشينسكي في حديثه للتليفزيون الأوكراني ، إن المقاتلات ستقدم :" العديد من الاحتمالات الممكنة للحماية الأساسية للمجال الجوي".

وأوضح الخبير العسكري أن المقاتلات المنتظر استلامها ستكون أكثر فعالية من أنظمة الدفاع الجوي التي تمتلكها أوكرانيا في الوقت الحالي.

ويرى خراتشينسكي أن وصول أول دفعة من المقاتلات الامريكية إف 16 ستقلل بشكل كبير من استخدام الصواريخ ، لأنه من المرجح أن تتراجع هجمات الطائرات الروسية.

ورغم ذلك، لم يتوقع الخبير العسكري خوض معارك جوية، لأن الهدف الرئيسي هو تأمين المجال الجوي الأوكراني من الهجمات الصاروخية.

وقال إن الاستخدام المحتمل لصواريخ جو-جو التي تحملها مقاتلات إف 16 ضد هجمات المقاتلات الروسية وحده ينبغي أن يساعد في تأمين المجال الجوي.

يشار إلى أن أوكرانيا طالبت العديد من الدول الأوروبية بتزويدها بطائرات غربية حديثة وبتدريب طياريها لتمكينها من التصدي للتفوق الجوي الروسي في الحرب التي تشنها موسكو منذ فبراير عام 2022.