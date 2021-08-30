قال الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الأهلية الجديدة، إن الجامعة أضافت العديد من التخصصات غير المسبوقة، مشيرًا إلى أهمية تلك التخصصات شديدة النوعية لمواكبة دول العالم.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن الدولة المصرية أنشأت نمط الجامعات الأهلية لتحقيق العديد من الأهداف، موضحًا أن أحدها وقف سيل المصريين الراغبين في تعليم جيد من السفر خارج البلاد.

وأشار إلى أن الجامعات الأهلية تستهدف استقطاب العديد من أساتذة الجامعات الذين خرجوا من رحم الدولة المصرية وتعلموا إلى أن وصلوا وحصلوا على درجة الدكتوراه في الكثير من الجامعات المرموقة عالميًا؛ ليخدموا بعلمهم في جامعات مرموقة على نفس المستوى الموجود في الجامعات العالمية.

ولفت إلى أن سوق العمل المصري المحلي والدولي والإقليمي نشأت فيه وظائف جديدة ومستحدثة تتطلب مهارات مختلفة، قائلًا إن الدولة تتحول في كثير من مؤسساتها إلى الرقمنة ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، وهو ما يتطلب تخريج كوادر مؤهلة للحصول على الوظائف المرموقة التي يحتاجها سوق العمل الإقليمي والدولي.