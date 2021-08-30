يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الاثنين، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 36 25

الاسكندرية 32 25

وادى النطرون 36 25

طنطا 35 25

شبين الكوم 36 26

دمنهور 35 25

بلطيم 32 25

مطروح 31 23

السلوم 32 24

سيوة 38 25

بورسعيد 31 27

دمياط 31 25

الزقازيق 36 26

المنصورة 36 25

الاسماعيلية 36 26

السويس 37 25

العريش 32 25

رفح 32 24

رأس سدر 35 25

نخل 35 21

نويبع 39 29

طابا 36 25

كاترين 36 20

الطور 37 26

شرم الشيخ 40 31

الغردقة 39 29

مرسى علم 38 28

الفيوم 37 26

بنى سويف 37 26

المنيا 38 24

أسيوط 38 24

سوهاج 39 24

قنا 42 26

الأقصر 43 27

أسوان 45 27

ادفو 45 27

أبوسمبل 43 26

الوادى الجديد 42 27

شلاتين 40 27

ابو رماد 38 28

حلايب 36 26

رأس حدربة 36 27