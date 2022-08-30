الشرطة الألمانية تنفذ تفجيرات مُحكمة بعد حريق غابات برلين

تنفذ السلطات الألمانية عدة تفجيرات مُحكمة بعد انفجار في موقع تفجير للشرطة يشتبه في أنه تسبب في اندلاع حريق في غابة جرونفالد في برلين.

وأعلنت الشرطة اليوم الثلاثاء عن إجراءات أمنية واسعة النطاق وإغلاق للمنطقة المحيطة قبل بدء العمليات غدا الأربعاء.

وفي مطلع أغسطس اندلع حريق في موقع التفجير بعد تنفيذ انفجار، لكن ملابسات الحادث لم تتضح بعد. وكافح رجال الإطفاء لإطفاء ألسنة اللهب في الغابة المحيطة لأيام.

ويتم تخزين قنابل وذخيرة من الحرب العالمية الثانية وكذلك الألعاب النارية غير المصرح بها وتدميرها في الموقع، لكن السلطات تفكر الآن في نقل هذه العمليات بحيث تكون بعيدة عن المناطق السكنية.

وذكرت الشرطة أن التفجيرات مقررة غدا الأربعاء في تمام الساعة الواحدة ظهرا، مضيفة أنه من المقرر تفجير أربع "قنابل لم يعد من الآمن التعامل معها".

وتم توسيع المنطقة الأمنية حول موقع الانفجار. ومن المقرر إغلاق الطريق السريع "إيه 15" وخط السكة الحديد الموازي بين الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الرابعة مساء.