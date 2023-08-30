ناشدت الإعلامية بسمة وهبة، الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بالتحقيق مع الملحن أحمد حجازي صاحب واقعة مقطع الفيديو المتداول عبر الإنترنت لقراءة آيات القرآن الكريم على أنغام موسيقى آلة العود، بتهمة الإساءة للقرآن، قائلة في لحظات من البكاء: «أنا عارفة إنك بتدافع عن الحق.. أكيد هتدافع عن الدين».

من جانبه تعهد نقيب المهن الموسيقية خلال تصريحات تلفزيونية لمقدمة برنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر شاشة «المحور»؛ باتخاذ الإجراءات القانونية، قائلا: «هعمل كل ما سيخطر وما لم يخطر على ذهن الناس، إحنا كل يوم النقابة في قرف بدأنا نشاهد سلوكيات غير منضبطة، الإجراءات العقابية بدأت والموضوع انتهى وكل فرص السماح خلصت».

وأضاف أن الإجراءات لن تقتصر على التحقيق وحسب، معلنا عن رفع النقابة دعوى قضائية ضد صاحب الواقعة أمام مجلس الدولة لوقف ما أسماه بـ «المهزلة والعبث»، مطالبا الجهات التنفيذية بالدولة بمساندته بهذا الصدد.

كما توجه إلى المحامين داعيا إياهم إلى السير في إجراءات التقاضي ضد صاحب الواقعة، قائلا: «بصفتي نقيب المهن الموسيقية أدعو كافة السادة المحامين بجميع المحافظات للتطوع وأقول لكل محام يخاف على دينه ارفع دعاوى قضائية ولكم مني كامل الدعم»، مؤكدا أن النقابة أصبحت تواجه صراعات ومشاكل وتدن أخلاقي غير عادي.

وأبدى استياءه من الحادث واصفا إياه بالتحريض والتجرؤ على الأديان والثوابت العقائدية، مستنكرا في قوله: «النهاردة يقرأ القرآن بالعود، بكرا نشوفهم بالرق والبيانو والجيتار، بدأنا نفقد المجتمع قيمنا وعادتنا وثوابتنا ونزدري الأديان، ونتجاوز بحق ديننا الحنيف ونعلم الشباب تطبل وهي بتقرأ القرآن.

من جانبها أثارت الواقعة حزن وبكاء الإعلامية بسمة وهبة على الهواء، قائلة: «انتوا بتلعبوا القرآن هو ربنا سهل آوي كدا عندكم، أنتم عايزين إيه من الدين هنلاقيها من اللي بيحرق المصحف برا، ولا اللي بيتغنى القرآن على المعازف جوا اتقوا الله، مفيش تريند على حساب الدين حرام عليكم».