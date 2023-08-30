الإسكندرية المسرحي يعلن عن أسماء العروض الدولية المشاركة في دورته الـ13

أعلن مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، عن أسماء العروض الدولية المشاركة في دورته الـ13.

وجاء عدد العروض الدولية المشاركة في المهرجان 10 عروض وهم: "fireworks" أسبانيا، "!" إيطاليا، "بريندا" المغرب، "ملف 12" العراق، "ثورة الخشب" تونس، "بيدرو والنقيب" فلسطين، "العاصفة" و"صوباع روج" سلطنة عمان، "فاصل زمني" الأردن، "فانتين" و"ماردين" الكويت، "يوميات شكسبيرية" الإمارات العربية المتحدة.

يُذكر أن المهرجان أعلن نتيجة مشاهدات العروض المحلية المشاركة بالمسابقة الرسمية للمهرجان في دورته الـ13، وجاء عددهم 3، وهم "البؤساء" إخراج محمود جراتسي، "النطحة" إخراج زياد هاني كمال، "رحلة حنظلة" إخراج مروان محمود.

كما اختارت اللجنة عرضان احتياطيًّا في حالة اعتذار أحد العروض وهما، "الثلاثاء الأسود" إخراج محمد فرج الخشّاب، "الرجل الذي أكله الورق" إخراج محمد الحضري.