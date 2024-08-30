قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن السبب الرئيسي وراء أزمة عدم توافر الأنسولين المستورد؛ هو توقف المصنع الذي تستورد منه مصر الأنسولين عن العمل.

وطالب خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حوار الخميس» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الخميس، هيئة الدواء بضرورة توضيح أسباب أزمة نقص الأنسولين للرأي العام، قائلا: «ما آخذه على هيئة الدواء هو أنها لابد أن تخرج تقول الأزمة فين لأن عندنا أزمة والأنسولين ناقص».

وتابع: «الأزمة سببها أن المصنع الأوربي الذي نستورد منه من الخارج ويوزع لأكثر من دولة منها مصر تعطل وتوقف عن العمل، والمشكلة من الشركة الأوربية، وهذا الأنسولين مستخدم بنسبة 95% في السوق المصري».

وأوضح أن مصر تنتج الأنسولين محليا، لكن الكميات الأكبر تأتي عبر هيئة الشراء الموحد، متابعا: «المعادلة الصعبة أن المريض المصري لا يريد أن يأخذ الأنسولين المصري ويريد الأجنبي».

وأكد أن الأنسولين المستورد متوفر في صيدليات الإسعاف في 13 محافظة، ويصرف بموجب روشتة طبية ورقم قومي وتحليل سكر؛ وذلك تجنبا لبيعه بالسوق السوداء، لافتا أن سعر الحقنة 6 آلاف جنيه، في حين تباع بـ 12 ألف جنيه في السوق السوداء.

وعلى صعيد نواقص الدواء، أكد أن «هاك تدفقات غير مسبوقة للدواء في منذ شهر.. والسوق يتعافى»، مشيرا إلى أن الشركات تعمل بكامل طاقتها لتغطية احتياجات السوق.

وأضاف أن هيئة الدواء المصرية تتابع حركة إنتاج وتوزيع الأدوية في المصانع وشركات التوزيع والصيدليات، لافتا أنها أطلقت رقم 15301 للتواصل مع المواطنين وتلقي شكاوى نقص الأدوية بالصيدليات.

وأوضح أنه يمكن لأي مواطن التواصل مع هيئة الدواء عبر هذا الرقم وإبلاغهم عن أي صيدلية تعلن عن نقص دواء معين، موضحا أن الهيئة سترسل لجنة تفتيش للتحقق من وجود الدواء في الصيدلية.