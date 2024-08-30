ارتفاع شعبية ماكرون رغم اخفاقه في تعيين رئيس وزراء جديد

ارتفعت شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برغم فشله في تعيين رئيس وزراء جديد، بعد الانتخابات البرلمانية المبكرة، وفقا لاستطلاع للرأي أجرته مؤسسة بي في ايه اكس سايت.

وفي الاستطلاع الذي تم إجراؤه على مدار اليومين الماضيين، عبر 29% من الذين شملهم الاستطلاع عن رأي إيجابي بشأن ماكرون، بزيادة ثلاث نقاط عن نتيجة الاستطلاع السابق في يونيو.

ووجد الاستطلاع أن نسبة تأييد ماكرون لشهر يونيو البالغة 26% كانت الأدنى خلال رئاسته، وهي مستويات مطابقة لما تم تسجيله في عامي 2023 و2018، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت مؤسسة بي في أيه إن الاستطلاع الذي شمل 1002 شخص لحساب راديو آر تي إل تم إجراؤه عبر الإنترنت يومي أمس الأربعاء واليوم الخميس.