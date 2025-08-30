مستشار الرئيس الفلسطيني: الإدارة الأمريكية تتحدى العالم ببلطجة سياسية ودبلوماسية

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن قرار واشنطن منع وفد فلسطيني حضور اجتماعات الأمم المتحدة يشير إلى أن الإدارة الأمريكية تتحدى العالم بـ«بلطجة سياسية ودبلوماسية».

ونوه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن «الأمر غير مقبول وغير قانوني وغير دبلوماسي وغير حكيم، ويزيد الأمور تعقيدًا».

وأشار إلى أن «الولايات المتحدة تضع نفسها في تحدٍ للأسرة الدولية ومع الأمم المتحدة، عبر استخدام منطق القوة الغاشمة والبلطجة».

وأضاف: «الإدارة الأمريكية من خلال قرارها تكشف أنها تتبنى العداء للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة، وتساعد إسرائيل في انتهاك حريات وحقوق الفلسطينيين».

وذكر أن «الإدارة الأمريكية لا تضع نفسها فقط في موضع العداء مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بل والتحدي للقانون الدولي أيضًا».

وفي وقت سابق، قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلغاء تأشيرات وعدم إعطاء تأشيرات لعدد كبير من المسؤولين الفلسطينيين، وبينهم الرئيس محمود عباس، الذين كانوا يعتزمون السفر الى نيويورك للمشاركة في الدورة السنوية الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.