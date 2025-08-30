تواصلت معاناة المغربي، أشرف داري، مدافع الأهلي مع الإصابات العضلية منذ انضمامه لصفوف الفريق في صيف العام الماضي 2024 قادما من بريست الفرنسي.

غاب داري عن الأهلي لفترات طويلة في موسمه الأول مع الفريق بسبب كثرة إصاباته العضلية.

واستمرت المشكلة بإصابة جديدة تعرض لها المدافع المغربي الدولي الذي شكا من آلام في العضلة الضامة خلال مباراة الأهلي وبيراميدز، مساء السبت، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

واضطر الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، لاستبدال داري، وإشراك مصطفى العش بعد مرور 36 دقيقة من المباراة التي تقام على ملعب السلام، والنتيجة تشير لتقدم بيراميدز بهدف وليد الكرتي بعد مرور خمس دقائق.