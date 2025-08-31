عشرات القتلى وخسائر مادية جراء حوادث ناجمة عن هطول غزير للأمطار في الهند

لقي عشرات الأشخاص حتفهم وتضررت خمسة منازل جراء انزلاقات أرضية ضربت قريتين في مدينة شيملا الواقعة بشمالى الهند ، مما فاقم حجم الدمار الذي تشهده ولاية هيماشال براديش الهندية بسبب الكوارث الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وأظهرت بيانات مركز عمليات الطوارئ في الولاية أن هيماشال براديش تكبدت خسائر بملايين الدولارات نتيجة 91 فيضانا مفاجئا، و45 عملية هطول لأمطار غزيرة مفاجئة، و93 انهيارا أرضيا كبيرا خلال موسم الرياح الموسمية الجاري، بحسب وكالة برس تراست أوف إنديا للأنباء.

كما أوضح المركز أنه بين 20 يونيو/حزيران و30 أغسطس، لقي ما لا يقل عن 320 شخصا حتفهم في حوادث مرتبطة بالأمطار في هيماشال براديش، فيما لا يزال 40 شخصا في عداد المفقودين.