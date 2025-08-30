أكد مصدر بهيئة السكك الحديدية لـ"الشروق" خروج عربات أحد القطارات الروسية المكيفة، عن مسارها بشكل مفاجئ بالقرب من محطة فوكه، وذلك عقب تعرض مسار السكة الحديد لهبوط، أرجعه لنوع التربة بالمنطقة.

وقال المصدر إن الحادث وقع بالتحديد عند الكيلو 203 بين محطتي فوكه وجلال، على خط "مطروح - محرم بك"، ما أدى إلى توقف حركة القطارات في الاتجاهين بشكل كامل، لحين انتهاء فرق الطوارئ من التعامل مع الوضع، لافتا إلى انقلاب عدد من العربات خارج المسار وهو ما يشير لسقوط مصابين على الأقل بين الركاب نتيجة سقوط القطار أثناء مسيره.

وأضاف أن فرق الطوارئ والجهات المعنية ستقوم بحصر الخسائر وفحص الحادث فنيا يليها رفع العربات المتضررة، ثم تحديد أسباب هبوط في مسار السكة ومعالجته، والعمل على إعادة تشغيل الخط في أقرب وقت، لافتا إلى عدم ظهور أية معلومات حول وجود إصابات أو وفيات وهو ما يتم حصره حاليا.