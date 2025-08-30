 سقوط عربات قطار روسي مكيف خارج المسار.. وجاري تحديد الخسائر والأسباب - بوابة الشروق
السبت 30 أغسطس 2025 4:58 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمبارة الأهلي وبيراميدز ؟


النتـائـج تصويت

سقوط عربات قطار روسي مكيف خارج المسار.. وجاري تحديد الخسائر والأسباب

ميساء فهمي
نشر في: السبت 30 أغسطس 2025 - 4:39 م | آخر تحديث: السبت 30 أغسطس 2025 - 4:53 م

أكد مصدر بهيئة السكك الحديدية لـ"الشروق" خروج عربات أحد القطارات الروسية المكيفة، عن مسارها بشكل مفاجئ بالقرب من محطة فوكه، وذلك عقب تعرض مسار السكة الحديد لهبوط، أرجعه لنوع التربة بالمنطقة.

وقال المصدر إن الحادث وقع بالتحديد عند الكيلو 203 بين محطتي فوكه وجلال، على خط "مطروح - محرم بك"، ما أدى إلى توقف حركة القطارات في الاتجاهين بشكل كامل، لحين انتهاء فرق الطوارئ من التعامل مع الوضع، لافتا إلى انقلاب عدد من العربات خارج المسار وهو ما يشير لسقوط مصابين على الأقل بين الركاب نتيجة سقوط القطار أثناء مسيره.

وأضاف أن فرق الطوارئ والجهات المعنية ستقوم بحصر الخسائر وفحص الحادث فنيا يليها رفع العربات المتضررة، ثم تحديد أسباب هبوط في مسار السكة ومعالجته، والعمل على إعادة تشغيل الخط في أقرب وقت، لافتا إلى عدم ظهور أية معلومات حول وجود إصابات أو وفيات وهو ما يتم حصره حاليا.

اخبار متعلقة


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك