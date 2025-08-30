تحرك من الأمم المتحدة بعد حجب واشنطن تأشيرات الوفد الفلسطيني لمنع حضوره اجتماعات المنظمة

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "إنه يجب تمكين جميع الوفود المؤهلة من حضور اجتماعات الجمعية العامة المقررة الشهر المقبل في مدينة نيويورك، وسنناقش ذلك مع وزارة الخارجية الأمريكية".

وفي معرض تعليقه على قرار واشنطن حجب التأشيرات عن الوفد الفلسطيني، أفاد دوجاريك، في مؤتمر صحفي، بأن "الأمم المتحدة علمت بالخطوة الأمريكية من خلال تقارير صحفية، وستتابع الأمر مع وزارة الخارجية بما يتماشى مع اتفاقية مقر الأمم المتحدة المبرمة بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة"، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأكد دوجاريك، للصحفيين "ضرورة تمكين جميع الدبلوماسيين والوفود المؤهلة لحضور اجتماعات الأمم المتحدة من السفر بحرية".

وأضاف: "نأمل بالطبع أن يُحل هذا الأمر، ومن المهم أن تتمكن جميع الدول الأعضاء والمراقبون الدائمون من التمثيل، وخاصة كما نعلم في اجتماع حل الدولتين المقبل الذي ستستضيفه فرنسا والسعودية في بداية الجمعية العامة".

وكان موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي قد نقل عن مصادر مطلعة القول إن قرار الولايات المتحدة بمنع مسئولين فلسطينيين من دخول أراضيها لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، جاء بتشجيع مباشر من وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر.

ووفقا للمصادر، فقد شجع ساعر نظيره الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع بينهما في واشنطن، الأربعاء الماضي، على اتخاذ هذه الخطوة، بهدف منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من إلقاء "إعلان استقلال" محتمل خلال خطابه في الأمم المتحدة.

وفي تعليق له بعد صدور القرار، أعرب ساعر عن شكره لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا إن القرار يهدف إلى "محاسبة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية على مكافأة الإرهاب، على حد زعمه.