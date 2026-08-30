محافظ القاهرة: تسليم عقود العمل لذوي الهمم يعكس حرص الدولة على إتاحة فرص متكافئة أمامهم

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن تسليم عقود العمل لذوي الهمم يعكس حرص الدولة على إتاحة فرص متكافئة أمامهم والاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم باعتبارهم شركاء أساسيين في مسيرة التنمية، موضحًا أن تنظيم ملتقى توظيفى يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على توفير فرص عمل للشباب، ودعم الاستثمار والقطاع الخاص، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات الإنتاج.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير العمل، حسن رداد، ومحافظ القاهرة، وقيادت الجامعة المصرية الصينية، اليوم الأحد، فعاليات الملتقى القومي الثاني للتوظيف، بمقر الجامعة بمنطقة جسر السويس بالقاهرة، بمشاركة الشباب من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تولي ملف توفير فرص العمل للشباب اهتمامًا كبيرًا، وتعمل على دعم جهود التشغيل وربط الشباب باحتياجات سوق العمل، موضحًا أن ملتقيات التوظيف تمثل فرصة مهمة للتواصل المباشر بين الشباب وأصحاب الأعمال والتعرف على فرص العمل المتاحة في مختلف المجالات.

وأضاف أن المحافظة تحرص على التعاون مع كافة الجهات المعنية والقطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء القاهرة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لهم، مؤكدًا أن الدولة تولي ذوي الهمم اهتمامًا خاصًا، وتعمل على تمكينهم ودمجهم في المجتمع وسوق العمل.

وثمن الدور الذي تقوم به وزارة العمل في ملف التشغيل، مشيدًا بدور الجامعة المصرية الصينية واستضافتها لفعاليات ملتقى التوظيف، ومؤكدًا أن الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني تمثل شريكًا أساسيًا للأجهزة التنفيذية في جهود التنمية، من خلال دعم الشباب وتوفير الفرص التدريبية والتوظيفية والمساهمة في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل.

جدير بالذكر، أن شارك في الملتقى نحو 80 شركة من شركات القطاع الخاص والاستثمار، وتطرح إجمالي 14,486 فرصة عمل في العديد من التخصصات والمهن المطلوبة، بما يتيح أمام الشباب خيارات متنوعة تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم ومهاراتهم، وتلبي احتياجات عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.